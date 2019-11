É verdade que a microbiota intestinal pode ter impacto no nosso peso e no nosso comportamento? Como se manifestam as alergias e as intolerâncias? E haverá uma posição correta quando vamos à casa de banho? A nova exposição temporária do Pavilhão do Conhecimento vai responder a estas e outras perguntas através de uma viagem educativa e muito divertida ao nosso órgão mais subestimado.

Prepara-te para fazeres uma visita guiada à digestão, tratar por tu os milhares de milhões de micróbios intestinais e soltar umas valentes gargalhadas com o módulo dedicado à forma como nos devemos sentar na sanita... Tudo pelo bem-estar dos intestinos!

A exposição «PUM! A Vida Secreta dos Intestinos» pode ser visitada no Pavilhão do Conhecimento, até 30 de agosto de 2020.