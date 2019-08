Vem explorar o Pavilhão do Conhecimento

És curioso? Atreve-te a explorar o Pavilhão do Conhecimento e encontra o teu lugar!



Há sempre mais para saber. Tudo o que se passa no Pavilhão do Conhecimento tem um porquê. Curioso? Tens que entrar e experimentar. Explora, aprende e brinca com entusiasmo. O conhecimento não ocupa lugar e o Pavilhão do Conhecimento abre as portas para que este seja, também, o teu lugar.

O Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva é um museu de ciência localizado na margem direita do rio Tejo, no Parque das Nações, em Lisboa.

