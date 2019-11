6 mitos sobre Língua Gestual Portuguesa

1. Chama-se Língua Gestual Portuguesa e não Linguagem Gestual Portuguesa

«A Língua Gestual Portuguesa [LGP] tem uma estrutura própria (diferente da língua portuguesa), respeita regras gramaticais e é usada por uma comunidade», tal como a Língua Portuguesa, explica Cláudia Braga, Tradutora e Intérprete de LGP no Agrupamento de Escolas Coimbra Centro. Esta língua tem palavras, letras, uma gramática, e usa a expressão facial e o movimento do corpo. Além disso, toda a informação é recebida através da visão.

2. A Língua Gestual é universal

«Não é verdade. Existem tantas Línguas Gestuais como países, cada país tem uma diferente. Mesmo dentro do grupo de países que falam Língua Portuguesa, existem Línguas Gestuais diferentes», esclarece Joana Rosa, surda profunda e professora de artes visuais.

3. Os surdos são todos mudos

«A pessoas surdas não são mudas. Normalmente o aparelho fonador funciona [ou seja, as pessoas surdas têm cordas vocais e por isso conseguem falar], mas a oralidade dessas pessoas pode não existir ou ser reduzida devido à falta de capacidades auditivas», alerta Cláudia Braga. «Ainda assim, alguns surdos sentem mais dificuldades do que outros, não porque não tenham essa capacidade, mas sim porque não ouvir pode naturalmente condicionar a fala e a modelação da voz», explica Joana Rosa.

4. Só os surdos falam Língua Gestual Portuguesa

Não são só os surdos que falam LGP. «Muitas pessoas ouvintes também falam LGP: familiares ou amigos de pessoas surdas também a aprenderam e além destas, existem os profissionais que trabalham com surdos, a quem se chamam Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa», explica Luís Oríola que, além de ser Tradutor e Intérprete de LGP no Instituto Nacional para a Reabilitação, sempre conviveu com surdos: «desde pequeno estive sujeito a assumir o papel de intérprete já que sempre vivi numa família de surdos. O meu irmão, os meus pais, tio, avós maternos e também a minha mulher são surdos».

5. Os falantes de Língua Gestual Portuguesa fazem muitas caretas

É verdade que fazem, mas existe uma razão. «A expressão facial é fundamental para a comunicação pois pode dar a indicação de perguntas, frases na negativa, ou até tom de voz», explica Sandra Faria, também Tradutora e Intérprete de LGP na Serviin (uma empresa de interpretação à distância para pessoas surdas).

6. Os Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa trabalham só naquele quadradinho da televisão

Sobre este mito, Paula Teixeira, Tradutora e Intérprete de LGP na TVI, diz: «A maioria das pessoas vêem os intérpretes só na televisão e, muitas vezes, não têm noção do trabalho que fazemos e que somos literalmente a ponte entre os dois mundos: o do som e do silêncio. Acham que não traduzimos tudo o que está a ser dito, que podemos traduzir algo que nos apeteça ou que fazemos mímica». «As pessoas com a minha profissão podem trabalhar em escolas e faculdades que tenham alunos surdos, em serviços de telecomunicações que ofereçam assistência em LGP, podem fazer o acompanhamento de surdos a vários locais (finanças, segurança social, médico, entre outros) e ainda podem traduzir eventos como casamentos, divórcios, funerais ou uma ida a um tribunal». Sandra Faria acrescenta ainda: «Muitas vezes, quando estou a trabalhar, as pessoas pensam que estou a falar pela pessoa surda; que sou uma ajuda ou que estou a "explicar aos surdos" o que se está a passar. Na verdade, o nosso papel é só e apenas interpretar, ser ponte de comunicação. O nosso dever é ser fiel à mensagem sem juízos de valor, sem opinião e sem a modificar».