16 de novembro há uma sessão gratuita do IAstro Júnior!

Sabias que...

... As estrelas se formam em nuvens que giram no disco da nossa galáxia, a Via Láctea?

... As estrelas, como o Sol, se formam em regiões extremamente frias?

... Toda a luz que observamos duma estrela é produzida numa pequena região no seu centro?

... O Sol emite partículas em todas as direções, uma espécie de vento solar?

... Os maiores telescópios do mundo se encontram no topo de montanhas?

Quem sabe isto (e muito mais!) são os investigadores do IAstro –Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. No dia 16, Pedro Palmeirim, João Lima e David Alves vão explicar-te tudinho.

A sessão será dividida em três partes, e cada um dos investigadores explorará um tema. São eles:

Olhando para o berço das estrelas

«Sabemos que as estrelas da nossa Galáxia se formam em nuvens extremamente frias de gás e poeiras mas não sabemos exatamente porquê e como é que estas nuvens se contraem para formar estrelas. Para descobrirmos, observamos o interior destas nuvens com telescópios especiais e estudamos as estrelas que estão a nascer.»

Pedro Palmeirim

Uma viagem pelas estrelas

«As estrelas que cintilam à noite serão todas iguais? Sabemos que são muito maiores do que a Terra e feitas de fogo extremamente quente; umas mais azuladas, outras mais avermelhadas. E que irão existir durante, muito, muito tempo. Conhecemos melhor o Sol, por estar mais perto de nós, mas ainda não sabemos muitas coisas acerca da sua atmosfera. Por isso, enviamos sondas espaciais para a estudar.»

João Lima

Apresentação sobre os grandes telescópios que estudam os astros

David Alves

Cada sessão dura cerca de 50 minutos e está dividida em três curtas apresentações que terminam sempre com uma surpresa. No final da sessão, há espaço para colocar questões aos cientistas.

