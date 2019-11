Porque comemos castanhas no São Martinho?

«No dia de São Martinho, pão, castanhas e vinho!», assim reza o provérbio popular. A tradição manda que, em tempo de São Martinho, se façam magustos (festas onde se assam castanhas).

O São Martinho festeja-se numa época do ano marcada pela colheita da castanha (feita durante os meses de outubro, novembro e dezembro) e por isso, é natural que ela seja convidada para fazer parte da festa!

Mas há histórias que contam que a origem dos magustos até está no Dia de Todos os Santos, 1 de novembro. Diz-se que se terá começado por preparar mesas com castanhas por altura de novembro para que os espíritos dos mortos da família aparecessem e as pudessem comer!

Mas nem só de castanhas se faz a tradição do São Martinho, a 11 de novembro. Num magusto a sério, deve acender-se uma fogueira e, no caso dos mais crescidos, beber jeropiga e o vinho de São Martinho (o vinho das novas colheitas, depois das vindimas, em setembro e em outubro).

E o que sabes sobre as castanhas?

A árvore de onde vem a castanha é o castanheiro. Quando nasce, a castanha está protegida por uma «capa» cheia de picos: o chamado ouriço da castanha. Quando chega o outono, o ouriço abre-se e a castanha cai, podendo ser apanhada.

A castanha é um alimento consumido desde a pré-História. Durante muito tempo, antes da batata se espalhar pelo mundo, era a base da alimentação - o que não é de estranhar, porque a castanha é quase uma super heroína!

É uma excelente fonte de energia, rica em vitaminas C e B6 (que ajudam a combater muitas doenças) e em minerais como o potássio, o fósforo e o magnésio (que fortalecem os ossos e os músculos). É também uma ótima fonte de fibra alimentar (que regula os intestinos) e ainda tem um baixo teor de gordura.

Diz-se que são boas assadas e quentinhas, mas há muitas outras maneiras de comer castanhas: cozidas, em puré, numa sopa, em sobremesas doces... É só inspirares-te e usares a criatividade para fazer pratos originais!.