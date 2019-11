As crianças também vão ao Web Summit?

Não houve quem passasse por eles e não ficasse curioso: crianças com 8 e 9 anos, no Web Summit, a fazerem o que? «Passeámos nos stands, vimos um robô, entrevistamos o Ministro da Ciência e hoje estivemos nos stands da Microsoft, Accenture e Vision-Box», explica à VISÃO Júnior Joana Mora, 8 anos. Com ela estiveram outros 46 rapazes e raparigas, das Escolas Básicas de Santo António e O Leão de Arroios, que estão, esta semana, a frequentar a Escola Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento.

Marcos Borga

Por coincidência, esta era também a semana da maior conferência de tecnologia do mundo, a Web Summit. E assim se juntaram os dois programas: munidos de tablets e máquinas fotográficas, os mais jovens participantes da conferência entrevistaram os protagonistas desta edição e registaram as suas experiências no blog http://escola.cienciaviva.pt/websummit/. «Preferimos vir nesta semana, ficamos muito contentes! Para quem nunca veio, o Web Summit serve para mostrar novas ideias e tecnologias para melhorar o mundo», explicou Hugo Brito, 8 anos.

Marcos Borga

A Escola da Ciência Viva é um projeto do Pavilhão do Conhecimento que começou em 2010 e já contou com a presença de 76 escolas. O Pavilhão do Conhecimento recebe as turmas durante uma semana inteira e, durante esses dias, as turmas e os professores trocam a sala de aula pela sala da Escola da Ciência Viva. Com muitas atividades durante o dia, os alunos experimentar um laboratório de ciências, uma cozinha científica e têm ainda um encontro com um cientista.