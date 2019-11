A Lisboa Games Week chega em novembro e vem cheia de novidades 

Num evento dedicado a videojogos, experimentam-se novos jogos e consolas, assiste-se aos lançamentos mais esperados do mercado, entre muitas outras atividades. Mas, este ano, a Lisboa Games Week (LGW) promete ir mais além e resolver um problema que conheces bem: tu adoras jogar e, se pudesses, passavas o dia todo no evento, mas os teus pais não te deixam ir sozinho, têm de te levar, e acabam por ficar aborrecidos.

Foi por isso que a LGW criou o Espaço Família: uma zona confortável onde os teus pais podem ficar, se não gostarem muito de jogar; mas se, pelo contrário, eles até alinham na brincadeira, há espaços de simuladores, pinball e arcade, jogos de movimento, dispositivos de realidade virtual da PlayStation, jogos Kids da Nintendo, uma área de jogos de tabuleiro e torneios em que toda a família pode participar.

Espaço educativo

Se sempre sonhaste ir a um evento destes com os teus amigos ou colegas de escola, tens que falar com os teus professores e dar-lhe esta novidade: a LGW tem um Espaço Educativo, que inclui visitas de estudo ao evento. Estas acontecem nos dias 21 e 22, e oferecem atividades de programação e desenvolvimento de jogos, para alunos e professores.

As atividades são adaptadas à idade, e todos podem participar. Para os visitantes mais novos, há o workshop «Desenvolve o jogo Kodu vai à Horta»; para os alunos do 2º ciclo, a atividade «Alerta global! Foste chamado para desenvolver um jogo para salvar o planeta» é uma ótima opção; os mais velhos, do 3º ciclo, têm a oportunidade de aprender a criar uma app de telemóvel.

O objetivo do Espaço Educativo é mostrar a pais e professores que os videojogos, para além de divertirem, podem ser usados por toda a família e até nas salas de aula. E há workshops dirigidos a eles. «Manual de Sobrevivência para pais da Geração Gamers», para os pais, e «Aula de desenvolvimento de apps para os meus alunos», para os professores, além de um seminário com convidados internacionais sobre «Práticas Relevantes de Gamificação no Ensino» (tem um título estranho, mas vais ver que lhes interessa).

As competições

Ao longo da 6.ª edição da LGW vão acontecer diversas competições. Ora vê:

– finais nacionais das Ligas Portuguesas de League of Legends e Counter-Strike

– o qualificador ibérico Counter-Strike

– a nova prova internacional OMEN Atlantic Challenge

– Mucha Pro League Final

– Shikai Cup - Fortnite Tournament Final

– Final Free Fire Master para mobile

– OMEN Arcade com os títulos League of Legends 5v5, Overwatch 3v3 e Rocket League 3v3

– LGW G’s Cup – Do Virtual para o Real

– Robot Extreme Competition, entre outras.

Também estarão presentes vários gamers, streamers e youtubers e, na Academia LGW, alguns influencers digitais poderão usar o espaço para conhecer os seus seguidores. Queres saber uma coisa? Como há competições abertas a todos os participantes e não só a profissionais, quem sabe não acabas a jogar contra um dos teus gamers favoritos...

Diversão com Cosplay

Sim, também vais encontrar na LGW um megaespaço dedicado ao cosplay. Se sabes do que estamos a falar, já deves estar a bater palmas; se não sabes, nós explicamos: cosplay é uma palavra inglesa, formada pelas palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). O cosplay é considerado um hobby para pessoas que gostam de se fantasiar de personagens fictícias de que são fãs. E podem ser personagens de BD, de séries ou filmes e, claro, de videojogos.

Na LGW, poderás assistir a conversas, participar em passatempos e até um karaoke! A boa notícia é que quem não tiver máscara mas quiser entrar na brincadeira, terá à sua disposição fatos para alugar.