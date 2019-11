Esta é a abelha mais famosa do Instagram

Tudo começou em abril deste ano, em frente à Torre Eiffel, em Paris: «Olá malta! Eu sou a B., e o meu sonho é tornar-me a maior influencer do Instagram. Isto porque, quanto mais pessoas me seguirem, mais dinheiro para salvar abelhas vou conseguir arrecadar! Eu e as minhas irmãs estamos a desaparecer... Mas juntos conseguiremos mudar!». Foi esta a legenda da primeira foto publicada por B., que deu o pontapé de saída para que, agora, passados sete meses, a abelha já conte com mais de 140 mil seguidores.

A conta de Instagram é uma ideia da instituição francesa Beefund Foundation, cujo objetivo é chamar a atenção para a importância das abelhas no equilíbrio do Planeta. Agora, tal como outros instagramers, B. publica fotos do seu dia a dia – sempre com muita piada – e até já conta com o apoio de várias marcas. O dinheiro que conseguir angariar será usado para financiar os projetos da fundação.

Porque é que as abelhas são importantes?

Para se reproduzirem, as plantas precisam de transferir os grãos de pólen dos estames (órgãos masculinos) para os carpelos (órgãos femininos, onde se encontram os óvulos), e, desta forma, produzir sementes que irão dar origem a novas plantas.

O transporte de pólen de flor para flor pode ser feito através do vento ou até mesmo da água, mas cerca de 90% das plantas com flor precisam da ajuda de insetos para se reproduzirem. E as abelhas são um dos mais importantes insetos que fazem este transporte!

Se visitares o site da Beefund Foundation (os seus textos são em Inglês e em Francês), encontras alguns factos sobre o assunto, como, por exemplo:

– 84% das plantas são polinizadas por abelhas e, por isso, o papel destes insetos é muito importante, já que fornecem um serviço ecológico e gratuito ao planeta?

– 75% das culturas agrícolas de todo o mundo – donde retiramos os nossos alimentos – são polinizadas por abelhas

– 24% das abelhas morrem, todos os anos, na Europa