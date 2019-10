Estreia: «Maléfica - Mestre do Mal»

Maléfica - Mestre do Mal» é a continuação do sucesso mundial de 2014. Os anos têm sido gentis com Maléfica e Aurora. A relação de ambas, que nasceu de um desgosto, de uma vingança, mas também do amor, floresceu e as duas são agora muito amigas. No entanto, o ódio entre o homem e as fadas ainda existe.

O casamento de Aurora com o príncipe Phillip está quase a chegar e é motivo de alegria e comemorações no reino de Ulstead, assim como para os vizinhos Moors, uma vez que servirá para unir os dois mundos. Contudo, esta aliança não é desejada por todos e, sem saber bem como, Maléfica e Aurora são afastadas para lados opostos de uma grande guerra, que vai testar a lealdade de ambas e fazê-las questionar se podem ser verdadeiramente familiares.