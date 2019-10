Rádio Miúdos nomeada para prémio europeu na área da Media Digital

A Rádio Miúdos, uma rádio feita por miúdos e para miúdos, está nomeada para um dos prémios PRIX EUROPA 2019, o mais importante festival europeu de audiovisual

Conheces mais alguma rádio portuguesa feita por miúdos dos 7 aos 15 anos? Nós também não. A Rádio Miúdos é mesmo a primeira rádio para crianças em português e emite online desde 2015. É, por isso, um sucesso!

E não só em Portugal: no dia 11 de outubro arrisca-se mesmo a ganhar um prémio europeu e a ver reconhecido todo o seu trabalho. Os PRIX EUROPA são o mais importante festival europeu do audiovisual e, além de mostrar o que se fez recentemente na produção e digital pela Europa, também premeia alguns projetos. A Rádio Miúdos está nomeada na categoria de Digital Media, entre outros 25 projetos selecionados nesta categoria, que representam 14 países.

Para a diretora da rádio, Verónica Milagres, «esta nomeação já é um prémio, pois é o reconhecimento internacional de projeto nascido em Portugal, em que as crianças têm mesmo voz e decidem como é a programação e os assuntos que querem abordar».

Os PRIX EUROPA, têm, todos os anos, um tema diferente. Este ano o tema é «Changing Europe – The power of dialogue [Mudar a Europa - O poder do diálogo]» e o objetivo é fomentar mais projetos na área e criar relações entre produtores de televisão, rádio e digital. Além da Rádio Miúdos há mais quatro projetos portugueses e de autores portugueses nomeados, nas 10 categorias a concurso. Os vencedores serão anunciados na cerimónia final, no dia 11 de outubro, em Potsdam, na Alemanha.