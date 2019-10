«Coisas que acontecem», de Inês Barata Raposo e Susa Monteiro

A Grande Zanga de duas amigas começa a ser contada pelo fim...

O livro parece um diário de uma adolescente, que fala de amizades, amores, morte, sonhos e desilusões, dúvidas sobre o que sente, escola, férias, família… Tudo isto com sentido de humor e uma grande ironia. É que “os adolescentes divagam”. Na Cidade Mais Bege, onde vive a personagem, há, por exemplo, Dias de Tempestade dos pais, conversas com a Sra. Como-É-Que-Te-Sentes-Hoje e um Momento Dramático ao Som de Violinos. A escrita acompanha os pensamentos galopantes da personagem, que salta de tema em tema. Também as ilustrações são irónicas, mas, tal como o texto, de uma enorme ternura.

