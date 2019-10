«50 ideias para te livrares do plástico», de Isabel Thomas

Sabes que o planeta está em perigo? Temos de agir!

Lê 50 ideias para te livrares do plástico e encontrarás respostas para questões relacionadas com plásticos, poluição, aquecimento global e animais em vias de extinção. Ao virar de cada página, receberás informação útil e sugestões, fáceis de pôr em prática, de comportamentos que todos devemos adotar. Libertar o planeta do lixo é assumir o controlo do futuro e todos somos responsáveis pela mudança.

No teu dia a dia e através de pequenos gestos, podes contribuir para salvar a Terra, de forma gratuita e até aumentando as tuas poupanças. O que tu fazes é importante para todos! Lê, relê, reflete e utiliza, em casa, na praia, na biblioteca ou em qualquer lugar, este livro. Age! Torna-te um «ecoguerreiro»!

Todos os meses, o Plano Nacional de Leitura recomenda um livro nas páginas da VISÃO Júnior para os leitores mais velhos. Leste este livro? O que achaste?

Envia-nos a tua opinião para vjunior@visao.pt e vê-a publicada aqui!