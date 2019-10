Passatempos: Ganha 4 livros do Guinness World Records 2020

Ora aqui está a nova edição do Livro do Guinness, recheado de milhares de recordes, novas categorias e curiosidades incríveis. E tu podes ganhar! Desta vez, são oito os recordes portugueses presentes, mas tens muito para descobrir nas mais de 200 páginas do livro. Até há um capítulo dedicado a inventores!

Mas há mais um livro que podes ganhar...

Não sabemos se já viste alguma bruxa ou se tão-pouco acreditas que existem. Contudo, sabes o que costumam dizer: «Que as há, há...»

Os heróis deste livro escrito por Roald Dahl, o autor de James e o Pêssego Gigante, são um rapazinho e a sua adorada avó que, juntos, montam um plano para se livrarem para sempre de todas as bruxas. Inclusive da Grande Bruxa-Mor de Todo o Mundo, a mais assustadora de todas. Será que vão conseguir?

Para participar, precisas de passar nas bancas e ler, na revista deste mês, o que tens que fazer. Preparado?