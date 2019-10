Gustavo Ribeiro: o skater vencedor

Gustavo Ribeiro tem 18 anos e é um dos skaters mais promissores do mundo. Em 2017, ganhou o Tampa AM, o maior campeonato de amadores do mundo; já em agosto deste ano participou nos XGames, em Los Angeles, cumprindo um dos seus maiores sonhos.

Em setembro, conseguiu o 3.º lugar do Street League Skateboarding World Championship, em São Paulo, no Brasil, a mais prestigiada competição de skate. Atualmente, Gustavo está posicionado em 3.° lugar no ranking mundial, o que poderá permitir-lhe participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Fãs do atleta, a Inês e o Eduardo quiseram saber mais.

José Carlos Carvalho

Lê a entrevista, na integra, na VISÃO Júnior de outubro!

E tu, queres entrevistar alguém? Escreve-nos para vjuniorreporter@visao.pt e faremos tudo para realizar o teu pedido!