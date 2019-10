Conheces a história de Felix Finkbeiner?

Os jovens estão a tomar conta da luta pela defesa do Planeta. De certo conheces Greta Thunberg, a ativista que começou sozinha a greve estudantil pelo clima que, a 15 de março deste ano, chegou a 123 países.

Mas há mais miúdos a inspirar-nos a todos com as suas ações, e há quem o faça há muito tempo! Felix Finkbeiner tem 22 anos e, com 10, já tinha discursado no Parlamento Europeu sobre o assunto.

Aos 13 anos, participou na Assembleia Geral das Nações Unidas, e agora, já adulto, lidera a organização Plant-for-the-Planet [Planta para o planeta, em inglês]! Queres conhecer a sua história?

