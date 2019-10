As eleições são assim tão complicadas de entender?

O mote foi feito pela a campanha #paradetequeixar, que começou em 2017, mas ainda visita escolas por todo o país. O objetivo é combater a ideia de que os jovens são os mais distantes e alheados da política e, com as eleições legislativas à porta, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) visitou mais uma escola.

Desta vez, a conversa foi entre os alunos do 8º ano da Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto e Carla Luís, membro da CNE, e foram partilhadas ideias sobre o processo eleitoral, além de serem esclarecidas dúvidas mais institucionais e relacionadas com a legislação.

Nesta escola, quase todos os alunos sabiam alguma coisa sobre eleições e sobre política, mas havia muitas questões. «Alguém que não é português pode votar?», «O que é o recenseamento?», «O que são urnas?», «O que são sondagens?» e «O que é o dia de reflexão?», foram algumas das dúvidas que os alunos levantaram, depois de verem o principal vídeo da campanha:

Carla Luís respondeu a todas estas perguntas e mais algumas, mas, como não queremos que te falte nada, aqui ficam algumas perguntas e respostas sobre o assunto:

O QUE SÃO ELEIÇÕES?

Sempre que votamos para que alguém seja eleito para um cargo, por exemplo, para delegado de turma, temos que organizar eleições. Num regime democrático, as eleições servem para escolher os representantes do povo, que vão fazer as leis e governar. O objetivo é que todos tenhamos algo a dizer e por isso escolhemos alguém, ou um grupo de pessoas, que apresentem ideias com as quais nos identificamos.

QUEM PODE VOTAR?

Nas eleições políticas podem votar todos os cidadãos maiores de 18 anos; são os eleitores.

Os cidadãos estrangeiros podem votar?

De acordo com o site da CNE, sim, desde que estejam inscritos no recenseamento português e sejam cidadãos de algum país da seguinte lista:

- Estados Membros da União Europeia (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia);

- Brasil e Cabo Verde;

- Argentina, Chile, Colômbia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Uruguai e Venezuela.

Para fazer a inscrição no recenseamento eleitoral, os cidadãos estrangeiros devem dirigir-se à comissão recenseadora (junta de freguesia) correspondente ao domicílio indicado no título de residência.

O que são eleições legislativas?

As eleições legislativas permitem-nos votar nos candidatos do partido que queremos que nos represente na Assembleia da República. Votamos para eleger deputados e é a partir do resultado destas eleições que se forma o governo: o líder do partido mais votado é convidado pelo Presidente da República a formar governo. O governo, liderado pelo Primeiro-Ministro, pode ter o apoio de um ou vários partidos. O primeiro-ministro convida depois os ministros. Ao governo cabem decisões que mexem com a tua vida, como as disciplinas que tens na escola ou o número de horas que passas nas aulas. Vamos ter eleições legislativas a 6 de outubro deste ano, já daqui a uns dias.

Que partidos são candidatos às próximas eleições?

Há 21 partidos a concorrer às próximas eleições, incluindo quatro novos. São eles: Aliança; B.E.; CDS-PP; CDU; Chega; Iniciativa Liberal; JPP; Livre; MAS; MPT; Nós, Cidadãos!; PAN; PCTP-MRPP; PDR; PNR; PPM; PS; PSD; PTP; PURP; e R.I.R..

O que é um Programa do Governo?

É um documento em que constam as principais orientações políticas e as medidas a adoptar ou a propor para governar na legislatura à qual se candidatam. Ou seja, é o papel onde ficam as principais ideias de cada partido político.

E que outras eleições existem?

As eleições presidenciais servem para escolhermos quem ocupa o mais alto cargo do Estado, a Presidência da República. Neste momento o nosso Presidente da República é Marcelo Rebelo de Sousa. Qualquer pessoa pode ser candidato ou candidata ao lugar, desde que seja português, tenha mais de 35 anos e consiga reunir 7500 assinaturas para a sua candidatura.

As eleições europeias servem para que os cidadãos dos países que pertencem à Comunidade Europeia, como nós, possam eleger os seus representantes no Parlamento Europeu, onde se reúnem os deputados de todos os países que pertencem à União Europeia. As últimas eleições europeias foram a 26 de maio deste ano.

As eleições autárquicas são as eleições locais: elegemos o Presidente da Câmara, os deputados à Assembleia Municipal e os membros da Assembleia de Freguesia. O presidente da Junta de Freguesia é o candidato nº1 da lista vencedora para a Assembleia de Freguesia. São as câmaras e as juntas de freguesia que decidem coisas muito importantes na tua vida de todos os dias: por exemplo, se a tua escola tem obras ou se o parque infantil ao pé de tua casa vai ser renovado.

Quem pode criar um partido?

Qualquer pessoa pode criar um partido, desde que tenha 18 anos, escreva as suas propostas e reúna 7500 assinaturas. Se te identificares com um partido que já exista, podes aderir, ou seja, tornares-te militante desse partido.

O QUE É A CAMPANHA ELEITORAL?

A campanha eleitoral é a altura em que se dá a conhecer as propostas de cada candidato e se explica às pessoas o que se pretende fazer ou mudar. Neste período são comuns os cartazes pela rua, as reuniões onde são expostas ideias (comícios), debates e programas especiais na televisão ou na rádio feitos pelos próprios candidatos (tempos de antena).

O que é um comício?

É uma sessão pública onde um político ou um candidato a um cargo político expõe suas ideias e onde quem está a assistir tem a oportunidade de discutir, junto de certo partido, assuntos do interesse de todos.

O que são tempos de antena?

É um espaço, dentro da programação de rádio e televisão, reservado por lei para cada um dos partidos ou candidatos às eleições puderem apresentar o seu programa de governo

O que é o dia de reflexão?

Este dia é o que antecede o dia das votações e funciona da mesma forma em todas as eleições: é dia de refletir. Não é dia para discutir política, é apenas dia para descansar e pensar. Quem for fizer propaganda eleitoral está a agir contra a lei. É proibida a publicação de textos ou imagens que falem de algum candidato ou partido e os cartazes que tenham sido colocados nas imediações dos locais de voto são, ou pelo menos devem ser, retirados durante esta noite. O objetivo é não influenciar ninguém no momento de votar.