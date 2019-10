O que é o efeito de estufa?

A atmosfera é uma espécie de estufa que protege a Terra, pois retém parte do calor enviado pelo Sol. Sem ela, a temperatura no planeta seria de -180C. Mas quando fica cheia de certos gases, aquece demais

Os oceanos absorvem dióxido de carbono. Como agora há demasiado, absorvem mais e tornam-se ácidos. É por isso que os recifes de corais estão a desaparecer, por exemplo. A queima de petróleo e carvão (os chamados combustíveis fósseis), para produzir energia, e a agropecuária produzem gases com efeito de estufa, ou seja, dióxido de carbono e metano entre outros. As florestas são capazes de absorver dióxido de carbono, mas há cada vez menos florestas. Em relação à temperatura da terra, que subiu 0,850C em 130 anos, é provável que suba mais. No pior cenário, pode subir mais 4,80C até 2100 se nada for feito

1: Parte dos raios solares é refletida na atmosfera e volta «para trás».

2: Parte é refletida pela superfície da Terra

3: E outra parte dos raios solares é absorvida pela Terra. A energia absorvida pela Terra é depois reemitida como raios infravermelhos. Como há demasiados gases com efeito de estufa (dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, entre outros) na atmosfera, esses raios são reabsorvidos pela atmosfera e fazem aumentar a temperatura