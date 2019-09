Calendário «Miúdos a Votos» 2019-2020

De 30 de setembro a 31 de outubro: RECENSEAMENTO DAS ESCOLAS

As escolas, professores ou bibliotecas escolares manifestam interesse em participar na iniciativa, preenchendo o formulário disponível aqui.



ATÉ 31 de outubro: APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

Os alunos apresentam o livro que candidatam à eleição através do preenchimento do formulário disponível aqui.



28 de novembro: DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS LIVROS CANDIDATOS

A lista será divulgada na revista VISÃO Júnior, no sítio da VISÃO Júnior na internet, no portal da RBE e no do PNL.



ENTRE 3 de fevereiro e 13 de março: CAMPANHA ELEITORAL

Os alunos partidários de cada livro defendem as suas ideias publicamente.



17 DE MARÇO: VOTAÇÃO

Será feita em urna, na biblioteca da escola ou noutro espaço da escola, usando os boletins de voto fornecidos pela organização da iniciativa.



ATÉ 20 DE MARÇO: ESCRUTÍNIO

Contagem e registo dos votos. As escolas enviam os resultados preenchendo o(s) formulário(s) referente(s) ao ciclo de ensino, a indicar posteriomente.



27 DE MAIO: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ELEITORAIS

Divulgação em cerimónia pública, na Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa, em horário a anunciar.