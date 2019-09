Salva de pêssegos

Precisas de: 750 ml de água da torneira; 1 lima; 1 chávena de chá cheia de mirtilos; 20 folhas de salva fresca; 2 pêssegos médios

Preparação: Lava os pêssegos, os mirtilos, a lima e as folhas de salva. Descasca os pêssegos e corta-os em gomos. Corta a lima em rodelas finas.

Coloca água num jarro e junta-lhe os gomos do pêssego e as rodelas de lima, os mirtilos e as folhas de salva (sem as esmagar, porque senão amargam). Coloca no frigorífico e deixa repousar ,para servires a água bem fresquinha.

Sabias que... O pessegueiro é originária da China e sul da Ásia?