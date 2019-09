Maçanela, uma explosão de sabores

Precisas de: 750 ml de água da torneira; Sumo de limão q.b.; 1 maçã verde ; 2 paus de canela; 1 maçã vermelha

Preparação: Lava bem as maçãs e corta-as em fatias finas. Para que não oxidem e a tua água fique com um aspeto fantástico, mergulha as fatias da maçã numa taça com um pouco de água de torneira e um pouco de sumo de limão. Enche um jarro com água da torneira e coloca lá dentro as fatias de maçã, intercalando as cores. Adiciona os 2 paus de canela. E está pronto!

Esta água é indicada para o outono e para o inverno. Se a quiseres preparar em dias mais quentes ou no verão, junta-lhe gelo, e obterás um excelente resultado.

Sabias que... A maçã é originária da Ásia?