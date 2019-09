Como fazer águas aromatizadas deliciosas

Beber água da torneira é uma opção saudável, barata e que pode ser muito saborosa. Aprende a fazer cinco receitas fantásticas e saudáveis!

Se foste ao Júnior Fest, sabes que os ateliês foram muito divertidos. O workshop organizado pela EPAL (a empresa responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa), ensinou a tornar a água da torneira mais irresistível.

Aqui ficam algumas receitas deliciosas, muito mais saudáveis do que os refrigerantes cheios de açucar, que foram apresentadas por Carla Alcobia e Celeste Anselmo. Experimenta fazê-las em casa, vais gostar!

Citronada, a energia da vitamina C

Precisas de: 750 ml de água da torneira, 1 laranja grande e 1 limão grande

Preparação: Lava bem o limão e a laranja e parte-os em rodelas. Coloca algumas rodelas de laranja e limão dentro de um jarro com água e pisa-as para que as frutas libertem o seu sumo. Junta as restantes rodelas de limão e laranja.

Sabias que... O limão é originário da Ásia? As laranjas e limões têm muita vitamina C.

Mais receitas:

Salva de pêsse gos

Maçanela, uma explosão de sabores

Moranjicão delicioso

A frescura do pepino