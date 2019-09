Precisas de: 750 ml de água da torneira; 10 folhas de hortelã; 1 pepino; 1 romã

Preparação: Lava as folhas de hortelã. Descasca o pepino e corta-o em rodelas finas. Retira as bagas da romã. Com o jarro cheio de água da torneira, coloca lá dentro as fatias de pepino, as bagas de romã e as 10 folhas de hortelã. Deixa a água a repousar no frigorífico.

Sabias que... O pepino é originário das regiões montanhosas da Índia?