Luísa Ducla Soares vai estar no Júnior Fest para responder às tuas perguntas

Marcos Borga

Ora vê lá se és capaz de dizer: «Debaixo daquela pipa, está uma pita. Pinga a pipa, pia a pita, pia a pita, pinga a pipa».

É dificil mas divertido, não achas? Pois este é um destrava-línguas de um livro de Luísa Ducla Soares, escritora que já publicou dezenas de livros, muitos dos quais tu conheces, como «Poemas da Mentira e da Verdade», «O Diário de Sofia» ou «Meninos de Todas as Cores».

Às 2 e meia da tarde de sábado, ela vai estar no Auditório do Pavilhão do Conhecimento, para ouvir um conto que foi escrito por si e para responder às perguntas que lhe quiseres colocar. Ah, e se levares um livro, ela provavelmente não te recusará um autógrafo...

O Júnior Fest realiza-se no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h, no próximo sábado, 14.

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

Traz os teus amigos e a família e vem divertir-te!

ADERE AO EVENTO NO FACEBOOK E SABE MAIS AQUI