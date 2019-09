April Ivy vai atuar no Júnior Fest

De certeza que a conheces mas talvez não saibas que o seu nome verdadeiro é Mariana Gonçalves, que é teimosa e difícil de tirar da cama. Pois é... A April Ivy é uma miúda igual a ti e aos 8 anos, já tinha uma banda! Um ano depois, estava a fazer dobragens em produções da Disney.

Em julho, com 20 anos, lançou o seu primeiro disco, «game.of.love», que conta com várias músicas que conheces. E melhor: vais poder ouvi-as no Júnior Fest, que acontece no próximo sábado, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h, no próximo sábado!

A entrada no evento requer:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

Traz os teus amigos e a família e vem divertir-te!

