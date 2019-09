IAstro Júnior: Uma aventura num buraco negro

Quando viramos os nossos olhos para o céu, à noite, nada nos faz supor que, entre aqueles maravilhosos pontos luminosos, se escondem buracos. É verdade! Formam-se através de um processo extraordinário, que quase parece magia – e que poderás descobrir qual é se assistires à sessão de dia 14 do IAstro Júnior, uma iniciativa conjunta da VISÃO Júnior e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

A iniciativa é formada por um conjunto de sessões, em Lisboa e no Porto, dirigidas sobretudo a crianças dos 7 aos 12 anos onde são abordados temas sobre o Espaço e o Universo.

Nesta terceira sessão, «Uma Aventura num Buraco Negro», os investigadores Francisco Lobo e Israel Matute do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Tiago Barreiro do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e Universidade Lusófona vão explorar com o público os buracos negros, o que são e como funcionam, o que aconteceria se «caíssemos» num e como os conseguimos observar, ao longo de três apresentações curtas, simples e interativas. No final, os investigadores vão responder às tuas perguntas. Vale mesmo a pena participar, e ainda por cima a entrada é gratuita, basta inscreveres-te! Não percas tempo!