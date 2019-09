«Toca a despachar!»: ideias para não perder tempo de manhã

Acordar de manhã pode ser uma tarefa tão difícil como memorizar a tabuada ou comer couves cozidas ao almoço. Todos os dias, em todas as casas, toda a gente passa pelo mesmo: acordar e sair de casa para chegar a horas a algum lado. Tu, à escola; os teus pais, aos seus empregos. A azáfama das manhãs pode ser uma verdadeira confusão! Se andas a tentar demorar menos tempo estas dicas vão, de certeza, ser muito úteis:

Toca a acordar!



Sair da cama é um pesadelo, sobretudo quando está frio. Mas tu és mais forte do que o sono e vais conseguir descolar o corpo da cama quentinha...

Dica: Usa um despertador. Assim quem controla o tempo és tu. Apesar de te acordarem todos os dias à mesma hora, provavelmente consegues ganhar tempo, caso se atrasem a arrancar-te da cama.

Para o banho

Com o tempo frio, o banho passa a ser uma experiência difícil. Mas, se não te lavares, o teu corpo terá um cheiro estranho logo ao fim de uns dias...

Dica: O banho, e tudo o que vem depois, consome-nos tempo. Opta por fazê-lo ao som de uma música de que gostes e lava-te! Um bom banho demora entre 4 e 5 minutos. Tomar banho à noite é ainda melhor.

Pequeno-almoço mais rápido

É tão cedo que a comida nem chega a ser saborosa, porque a tua boca tem aquele sabor a sanduíche de sofá com meias sujas.

Dica: O pequeno-almoço é muito importante. Funciona como uma bateria que te carrega com nutrientes. Procura comer pão junto com um copo de leite e uma peça de fruta que não precise de ser descascada.

Escova, escova, escova os dentes!

Este passo não podes saltar! Usar fio dentário, e escovar em todas as direções é fun-da-men-tal, senão vais andar o resto do dia com pedacinhos de maçã e restos de pão com marmelada a navegar pela boca. As bactérias vão adorar!

Dica: Esta tarefa demora 3 minutos para ficar bem feita, mais 1 minuto para o fio dentário. A maior parte das canções tem cerca de 3 minutos. Põe uma música a tocar e, quando esta acabar, podes parar de escovar!

Onde está a meia?

Escolher a roupa pode ser um desatino, porque já não se percebe se é verão ou inverno!

Dica: Na véspera, liga o rádio para saber como estará o tempo (e aproveita para ouvir as notícias!). Escolhe logo a roupa que vais vestir de manhã. E abre bem os atacadores dos ténis para ser tudo mais fácil: chegar, ver e vestir!

O cão comeu os TPC

Os trabalhos de casa, que te dão tanto trabalho e que te consomem tantas horas, às vezes desaparecem. Não porque tenham pernas, nada disso. Eles gostam de nos pregar partidas...

Dica: Prepara a mochila na véspera. Verifica se está tudo lá dentro, principalmente os TPC. Deram-te trabalho a resolvê-los, guarda-os, então, como um tesouro!