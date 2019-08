Iastro Júnior: os cientistas respondem às tuas perguntas

As estrelas morrem? (Luís – 7 anos)

Apesar de não serem seres vivos, é habitual fazer uma analogia entre a evolução das estrelas, ou seja as mudanças que ocorrem nelas ao longo do tempo, e fases da vida. Assim, podemos dizer que uma estrela nasce, quando se forma a partir de gás e poeiras que existem no espaço, vai envelhecendo à medida que produz energia e brilha e, finalmente, morre. Diz-se que uma estrela morre quando deixa de produzir energia no seu interior.

A Terra tem 4 mil e 500 milhões de anos-luz?

Desde que a Terra se formou, já passaram cerca de 4 mil e 500 milhões de anos, daí dizermos que a Terra tem esta idade. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano. Ou seja, um ano é uma quantidade de tempo, mas um ano-luz é uma quantidade de distância, por isso podemos dizer que a Terra tem cerca de 4 mil e 500 milhões de anos de idade, mas não podemos dizer que tem cerca de 4 mil e 500 milhões de anos-luz.

Qual é a comida que levam para a Lua, a bordo de uma nave espacial?

A comida que os astronautas levaram nas viagens para a Lua, durante o programa Apollo, era mais ou menos comida normal, já cozinhada, sem ossos nem espinhas, mas com uma preparação final especial. Depois de confecionada, a comida era cortada em pedaços mais pequenos e congelada muito depressa. Depois era colocada em câmaras de vácuo e aquecida para lhe remover toda a água. A comida era guardada em vácuo, em pacotes especiais, em doses individuais para uma refeição. Para a poder comer, os astronautas tinham que adicionar água quente ou fria, através de um sistema apropriado.

Como é que se sabe que foi o Big Bang que criou os planetas?

O Big Bang é uma teoria, suportada por muitas observações astronómicas, que nos ajuda a compreender como terá nascido e evoluído o Universo. É, neste momento, a melhor teoria para explicar como é e como tem evoluído o Universo. Os planetas não foram criados no Big Bang. Formaram-se muito tempo depois, após as primeiras gerações de estrelas terem produzido, ou levado à produção, da maior parte dos elementos químicos. No Sistema Solar, por exemplo, os planetas têm cerca de 4 mil e 500 milhões de anos de idade. Já o Big Bang aconteceu há mais de 13 mil e 700 milhões de anos.

Quem criou o robô que descobriu água em Marte?

Em 1997 chegou a Marte o primeiro robô enviado pela humanidade. Foi o Sojourner da missão Mars Pathfinder, da Agência Espacial dos Estados Unidos da América, a NASA. Em janeiro de 2004 chegou a Marte o robô Spirit, logo seguido pelo Opportunity, também em janeiro de 2004 e, finalmente, o Curiosity, em agosto de 2012. Todos eles são missões da NASA e todos eles têm contribuído para melhor compreender a história da presença de água no planeta Marte.

Quando surgiu a primeira estrela? E a primeira constelação? Quem as descobriu?

As primeiras estrelas devem ter surgido no Universo cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang. As constelações são conjuntos de estrelas visíveis a olho nu, a partir da Terra, sendo invenções da imaginação humana. Os humanos gostam de identificar padrões e foi isso que começaram a fazer ao juntar em grupos as estrelas que viam no céu, imaginando que representavam seres ou animais, por vezes mitológicos, e objetos. Civilizações diferentes imaginaram constelações diferentes. Por exemplo, a constelação da Ursa Maior representava, para os Romanos, um carro de bois.

Nós existimos por mera sorte?

Essa é uma possibilidade. Uma das grandes questões à qual ainda não temos resposta é se o aparecimento de vida foi um acaso ou se vida é algo que existe em muitos locais do Universo. Na Terra, a evolução da vida levou ao aparecimento de uma espécie capaz de refletir sobre ela própria, sobre a natureza e sobre o próprio Universo. O aparecimento dessa espécie pode ter acontecido por mera sorte.

As células morrem?

Sim, as células morrem. Algumas têm um tempo de vida de algumas horas, outras de alguns dias e outras vivem mesmo muitos anos.

Para que é que os buracos negros funcionam?

Os buracos negros são o resultado do modo como o Universo é feito e de como o que existe no Universo interage entre si. Os buracos negros não existem e não funcionam para algo em particular. Apenas são. O mesmo acontece com tudo o resto que existe no Universo: as estrelas, os planetas, as galáxias, os enxames de galáxias, etc.

Terá a vida na Terra vindo de fora do Sistema Solar? Terá sido enviada por outros seres? Seremos uma experiência feita por extraterrestres? (Tomás Azevedo)

Qual a origem da vida e, em particular, qual a origem da vida na Terra, é uma das perguntas mais difíceis que a humanidade pode colocar. Através da aplicação do método científico, talvez um dia tenhamos a resposta. Até lá, sem provas cientificamente válidas, dizer que veio de fora do Sistema Solar, ou que foi trazida por outros seres é apenas especulação.

Se o Sol é uma estrela, vai morrer quando? (Joana – 8 anos)

O Sol está mais ou menos a meio da sua existência. O Sol deverá transformar-se numa estrela do tipo anã branca, o equivalente à morte da nossa estrela, daqui a cerca de 5 mil milhões de anos.

Eu já olhei por um telescópio. A Lua é feita de queijo azul?

A Lua é feita sobretudo de rocha e, bem no seu interior, no núcleo, principalmente de ferro. O que vemos quando olhamos para a Lua, à superfície lunar, são rochas.