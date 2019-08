«Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa», de Judith Kerr

O nome Hitler associado a um coelho cor-de-rosa? Que coisa estranha!

O ditador nazi sobe ao poder. Vivem-se tempos difíceis. Mas o que faz um coelho cor-de-rosa nesta história? A autora alemã relata o período em que a família se vê forçada a abandonar a Alemanha quando Hitler sobe ao poder. Com apenas 9 anos, Anna vê serem-lhe roubados o seu quotidiano, as suas amigas, a sua casa, os seus objetos pessoais e afetivos. Aqui entra o coelho cor-de-rosa, que a menina decide abandonar em troca de outro peluche mais recente. Mas, ao fazer as malas para partir, Anna está convencida de que o coelho, que a acompanha desde sempre, seguirá viagem dali a poucos dias. Imagina-te no lugar de Anna. Como viverias uma situação como esta?

