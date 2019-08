Como os animais conseguiram ir ao espaço

Quando pensamos em viagens espaciais, pensamos em astronautas e nos seus fantásticos fatos. Mas a verdade é que antes dos seres-humanos, muitos bichos também já tinham estado no espaço!

Moscas

Os primeiros seres-vivos a viajarem para o espaço foram as moscas. Subiram ao espaço no foguete Nazi V-2, em 1947, atingiram uma altitude de 108 km e foram recuperadas vivas por paraquedas.

Cães

Por volta dos anos 50 os cientistas espaciais da União Soviética (um grande país que incluía a Rússia e que já não existe) começaram a usar mamíferos nas suas experiências. Os primeiros cães no espaço, chamados Dezik e Tsygan, foram lançados em julho de 1951 e retornaram em segurança. Laika - cujo nome talvez conheças - foi provavelmente a cadela mais famosa a estar no espaço: foi enviada a bordo do satélite Sputnik 2 em 1957. Laika acabou por morrer, devido ao stress e sobreaquecimento, e ficou conhecida por ser o primeiro ser vivo terrestre a orbitar o planeta Terra.

Mais tarde, em 1960, foram enviados mais dois cães ao espaço: Belka e Strelka passaram um dia no espaço a bordo do Korabl-Sputnik-2 e retornam a salvo à Terra. Foram acompanhados nesta viagem por um coelho cinza, 44 ratos, pássaros e um número de plantas e fungos. Todos os passageiros sobreviveram.

Macacos

Enquanto que na União Soviética se apostava em enviar cães, nos Estados Unidos da América eram realizados ensaios com macacos e chimpanzés.

Ham, o chimpanzé, voou a bordo da nave Mercury em janeiro de 1961, apenas três meses antes de Alan Shepard se tornar o primeiro americano no espaço. Foi o primeiro animal a interagir com uma nave espacial, em vez de apenas andar nela: foi treinado para puxar umas alavancas que forneciam o seu granulado de banana. Em novembro de 1961 foi enviado outro chimpanzé: Enos foi o primeiro chimpanzé a orbitar a Terra e abriu caminho para o astronauta norte-americano John Glenn fazer a mesma jornada.

Peixes, ratos, insetos e até plantas

As experiências com animais continuaram mesmo depois de os humanos viajarem ao espaço regularmente. Nem depois da chegada do homem à lua, em 1969, o papel dos animais na exploração espacial terminou. Peixes, ratos e insetos já foram levados para a Estação Espacial Internacional e ao longo dos anos também já foram enviadas outras formas de vida, incluindo plantas e organismos unicelulares. Todas estas experiências têm um objetivo: saber mais sobre os animais, as plantas, e perceber quais são as possibilidades de vida no espaço.