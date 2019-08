O festival Sol da Caparica começa na quinta-feira e é para toda a família

É já na próxima quinta-feira, 15 de agosto, que O Sol da Caparica volta ao Parque Urbano da Costa da Caparica, em Almada, estendendo-se até dia 18. A programação é dedicada à música lusófona e entre os maiores destaques estão Anselmo Ralph, D.A.M.A, Carlão, Capitão Fausto, Richie Campbell, Matias Damásio, Mayra Andrade, Benjamim, Fred, Luísa Sobral ou Luís Represas.

Como vem sendo habitual, o domingo é o dia dedicado aos mais pequenos: no palco haverá música com o projeto Mão Verde, da rapper Capicua e Pedro Geraldes dos Linda Martini; O Recreio da Anita, fenómeno digital com mais de 70 milhões de visualizações no Youtube e ainda com os Porbatuka, projeto musical de percussão do concelho de Almada.



Para além das atrações no palco existirão diferentes atividades paralelas no recinto como pinturas faciais, skate, dança, grafiti e um mega parque de insufláveis.

Gonçalo Silva

No Palco Comédia vai haver stand-up com Eduardo Madeira, Diogo Batáguas, Jel e muitos outros; já no palco Dança by Next vai haver battles entre vários grupos de dança a acontecer entre as oito da noite e a meia noite.

Os residentes no concelho de Almada têm um desconto especial de 2€ no bilhete. A entrada é grátis para miúdos até aos seis anos, se estiverem acompanhados por um adulto com bilhete válido.