Vem nadar ao lado dos pinguins!

Tartarugas, suricatas, crocodilos e chimpanzés. Estas são algumas das 150 espécies de animais oriundas dos cinco continentes que tu vais encontrar no Zoo de Lagos, um paraíso selvagem onde as barreiras entre os animais e os visitantes quase não existem. E há muito para fazer. Além de conheceres todos estes bichos e as 200 espécies botânicas, é possível alimentares os lémures e os pelicanos, por exemplo, e viveres uma grande aventura na Boulders Beach (Praia dos Rochedos), onde podes nadar apenas com uma parede de vidro a separar-te de pinguins-africanos!

