Surfar, mas com um remo

Na VISÃO Júnior de agosto não podia faltar uma reportagem sobre um desporto de água. Este mês fomos experimentar stand up paddle (SUP) na escola Boarder Clube Portugal, na Costa da Caparica. Quem nos deu a primeira aula foi o instrutor Diogo Balau que, garante: «este é um desporto menos frustrante do que o surf, porque se aprende muito mais depressa!». Ficaste curioso? Vai ler a reportagem na página 24 da tua revista e fica a conhecer que material é necessário, como se entra na água, como se rema e ainda a história do SUP.