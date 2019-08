Queres ir ao Badoca Park? Nós oferecemos-te o bilhete!

No Badoca Safari Park poderás viver a aventura de um safari e embarcar numa viagem surpreendente. Durante o Safari Aventura, terás oportunidade de observar de perto animais selvagens. Poderás também assistir a uma apresentação de aves carnívoras em voos livres, à sessão de alimentação dos lémures e encantar-te com os simpáticos primatas de Madagáscar, uma espécie em vias de extinção. Para mais diversão, aventura-te nas águas turbulentas do Rafting Africano, onde viverás emoções fortes. Preparado para um dia de emoções fortes? Então, agarra a tua VISÃO Júnior de agosto!