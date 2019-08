Aventura no campo

Esta é uma boa altura para explorações ao ar livre. E foi isso mesmo que Duarte Silva, 10 anos, fez com a ajuda do biólogo Pedro Lobo Coelho − tem um nome engraçado para um biólogo, não achas? Nestas páginas, contamos-te como foi a aventura que eles viveram na Reserva Ornitológica de Mindelo, no concelho de Vila do Conde, onde descobriram répteis, anfíbios e insetos.

FERNANDO VELUDO/NFACTOS

Para além de um sardão (na foto) durante a nossa aventura encontramos uma rã-verde, uma cobra-rateira, um gafanhoto, um tritão-marmoreado e muitos insetos! Se nunca viste um destes à solta, tens mesmo de partir à aventura e nós dizemos-te como na VISÃO Júnior de agosto!