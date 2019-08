O livro de desafios da VISÃO Júnior já está nas bancas

Observa e descobre charadas, palavras-cruzadas, labirintos e enigmas no novo livro de jogos da VISÃO Júnior, que já está nas bancas! Com cinco níveis, este livro cheio de desafios coloridos está organizado de forma a ires medindo os teus progressos. Com estes jogos vais-te divertir e treinar a tua inteligência, memória e raciocínio. O nosso cérebro é um instrumento fenomenal! Estás pronto para começar?

O livro já está nas bancas e também o podes encomendar na loja TIN.