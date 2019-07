O Mega Festival de Insufláveis já começou!

Oceano de Bolas, Transformer, Spin Slide e Casa dos Escorregas são alguns dos divertidos insufláveis que vais encontrar no Mega Festival de Insufláveis que abriu hoje as portas ao público e anima os jardins do Casino Estoril até domingo.

Prepara-te, porque entre escorregar, saltar e brincar não vais parar um minuto e, muito provavelmente, acabarás ensopado dos pés à cabeça! Sim, é verdade, há insufláveis aquáticos, e outros mais secos, e ainda os mais pequenos para os manos mais novos. Ou seja, todos têm direito a diversão neste festival.

A festa acontece no Estoril, nos dias 19, 20 e 21, das 10 às 20 horas. Mas não fica por aqui: nos dias 26, 27 e 28 de julho, a diversão continua, desta vez, no Parque Verde do Loures Shopping.

Aparece e... toca a saltar!