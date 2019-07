8 jogos para brincares na rua

ÀS ESCONDIDAS

Número de participantes: + de 3

Como se joga: Tirem à sorte a pessoa que ficará encostada a um muro, ou a uma árvore, de olhos fechados a contar até 100. Todos os outros terão de se esconder. Quem ficou de olhos fechados, assim que acabar a contagem, deve gritar bem alto "Já vou" e terá de achar, um por um, todos os participantes do jogo.

Sempre que um jogador for descoberto no seu esconderijo, o jogador que procura deverá correr até ao local onde fez a contagem e gritar bem alto "Um, dois, três (e o nome do amigo que descobriu)".

Mas, se o jogador que está escondido conseguir chegar ao lugar da contagem antes do que procura e gritar "Um, dois, três (e o seu próprio nome)", ficará salvo e não será ele o próximo a procurar.

O jogo acaba quando todos forem descobertos ou conseguirem salvar-se. O primeiro a ser descoberto sem se conseguir salvar será o próximo a contar até 100 e a procurar os restantes amigos, mas, se quem andou à procura não conseguir encontrar ninguém, volta a contar. O último jogador escondido tem nas suas mãos um verdadeiro tesouro: se não for encontrado, poderá correr até ao local da contagem e gritar "Um, dois, três, salvo todos" e quem andou à procura volta a contar!

TRUQUE

A melhor forma para não seres descoberto é encontrares locais de onde consigas ver sempre o amigo que está à procura, sem que ele te veja. Se ele passa perto de ti e se afasta, é o teu momento: corre até ao local da contagem e... um, dois, três, salve-se quem puder!

Mário João

CAÇA AO TESOURO

Número de participantes: + de 3

Material: Bloco de notas e canetas

Como se joga: Escolham um lugar amplo que todos conheçam: pode ser um parque ou um jardim.

Formem duas equipas. Cada grupo agarra no bloco de notas e escreve pequenos desafios para os elementos da equipa contrária resolverem. No final de cada desafio tem de haver uma pista para descobrirem onde está o papel com o desafio. Depois é só dobrarem as folhas que escreveram e esconderem. Os vencedores serão aqueles que conseguirem decifrar todas as pistas.

TRUQUE

Utiliza as cores da natureza , dos objetos e das coisas que existem no parque par a inventares de safios divertidos

TÉNIS COM TOALHAS

Número de participantes: + de 3

Material: Uma toalha de praia por equipa e uma bola

Como se joga: Forma dois grupos e estabelece uma linha de partida onde se colocam as duas equipas, frente a frente. A meta é a linha de água. Cada equipa usa uma toalha de praia como raqueta.

Dois a dois, ou quatro a quatro. O objetivo é fazer passar a bola, com o movimento da toalha, de uma equipa para a outra ao mesmo tempo que se vão encaminhando para o mar. Se a bola cair no chão, apanham-na e voltam a lançá-la. A primeira equipa a conseguir ter os pés dentro de água é a vencedora.

Obrigado ondas do mar!

TRUQUE

Tenta jogar com uma bola insuflável ou um balão, o desafio é muito maior

A MAIOR MONTANHA

Número de participantes: + de 1

Material: Um balde de praia e um funil por equipa

Como se joga: Joga sozinho ou forma duas ou mais equipas. Cada uma vai ter de encher um balde de praia com uma parte de água e uma parte de areia. E agora mãos à obra: um, dois, três! Cada jogador deverá encher um funil com a mistura de água e areia e fazê-la verter pela ponta mais fininha de forma a construir uma montanha. O jogo acaba quando os baldes ficarem vazios a montanha mais alta será a grande vencedora!

TRUQUE

Coloca o dedo no orifício do funil para não perderes nada.

Esmera-te na base da montanha, assim ela vai ficar mais forte

PUXA A CORDA!

Número de participantes: + de 3

Material: Toalhas de praia

Como se joga: É um jogo de equilíbrio e alguma força. Os vencedores são aqueles que conseguem fazer com que a equipa contrária ultrapasse o limite do seu campo. Pega em várias toalhas de praia e amarra-as umas às outras, formando um enorme cabo.

Forma duas equipas e marca com o calcanhar na areia o limite dos campos das equipas. Do lado direito ficam uns e do esquerdo os outros.

Agora, um, dois, três: puxem!

TRUQUE

A areia da praia é excelente para esta brincadeira e as toalhas também. Agarra-te bem aos nós das toalhas e prende bem os calcanhares na areia: assim vais ser o vencedor!

Mário João

BOMBA

Número de participantes: + de 3

Material: Uma bola de borracha ou esponja

Como se joga: Depois de definido o campo, tira-se à sorte o nome de quem irá lançar a bola ao ar (verticalmente) no centro do campo. As restantes pessoas deverão combinar números entre si, tantos quantos os jogadores. Todos se juntam em redor do lançador. Assim que a bola é atirada, deverá ser chamado um dos números, todos fogem e o selecionado deverá agarrar a bola gritando "Stop".

Nesse momento, toda a gente para de correr e fica no seu lugar, imóvel. O jogador terá de lançar a bola e acertar noutro jogador. Se o território do jogo for muito grande, poderá dar três passos antes de atirar a bola. Se alguém for tocado, sai do jogo e quem o tocou volta a lançar a bola ao ar e a chamar um novo número.

Ganha o jogador que conseguir ficar até ao final.

TRUQUE

Não ouviste o teu número? Foge!

Mário João

FUTEBOL HUMANO

Número de participantes: + de 3

Material: Giz

Como se joga: Desenha um grande campo quadrangular, dividindo-o ao meio. Formem duas equipas e cada uma ocupa o seu lado do campo. O objetivo é entrar no campo dos adversários e atravessá-lo até à linha final sem ser apanhado. Quem for apanhado fica quieto até ser tocado por um amigo da mesma equipa. Ganha a equipa que conseguir passar mais pessoas para lá da linha final do campo adversário.

TRUQUE

Faz fintas com o corpo, dando a sensação de que vais par a o lado e viras rapidamente para o lado oposto

Mário João

SALTA, SALTA

Número de participantes: + de 2

Material: Três pedras.

Como se joga: Coloca três pedras no chão, uma à frente da outra e da outra, à distância de um pé.

O primeiro jogador dá três saltos em corrida, sem parar, e cada passada calhará nos espaços entre as pedras, exceto o último. O local onde o participante puser o pé da aterragem do último salto, será o sítio para onde a terceira pedra será arrastada, aumentando a distância entre a pedra do meio e a última. Todos os jogadores seguem o mesmo trajeto, alargando o espaço, ou mantendo.

Quando todos tiverem ultrapassado uma primeira vez a sequência de pedras, devem inverter o sentido dos saltos. Agora a última pedra é a primeira, e a primeira será a última, e aquela que será arrastada sempre que um dos jogadores der um salto maior. O vencedor será aquele que conseguir fazer todos os saltos.

TRUQUE

Joga de forma estratégica e nunca dês saltos grandes demais, a menos que falte apenas um jogador para venceres