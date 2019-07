É hora de mergulhar: 5 jogos com água para brincares no verão

Catapulta splash

Material

2 Toalhas de praia

Balões de água



Jogadores: 4 ou mais

Cada equipa de dois ou mais jogadores usa a tolha de praia para tentar passar um balão de água à outra equipa.

A toalha serve para atirar e para apanhar o balão.

Perde a equipa que deixar o balão cair ao chão primeiro.

DICA: A toalha deve estar bem esticada para o balão voar mais alto.



José Caria

Caça ao super-herói

Material

Papel-crepe

1 Pulverizador para cada jogador



Jogadores: 3 ou mais

Antes de a brincadeira começar, os jogadores devem colar um retângulo de papel-crepe nas costas uns dos outros, como se tivessem uma capa de super-herói.

Cada jogador tem direito a um pulverizador.

O objetivo é molhar a «capa» dos adversários. Ganha aquele que tiver a capa menos molhada, quando acabar a água dos pulverizadores.

DICA: Os jogadores podem usar «capas» de cores diferentes para ser mais fácil identificá-los e também podem optar por impor um limite de tempo ao jogo, por exemplo, dez minutos.







José Caria

Pontaria aquática

Material

2 Baldes de praia

2 Esponjas



Jogadores: 2 ou mais

Cada par de jogadores coloca-se frente a frente, a cerca de cinco pa ssos de distância.

É coloca do um balde com água ao s pés de cada jogador e é lhes dada uma esponja.

Um de cad a vez tent a acertar com a esponja dentro do balde que es tá aos pés do a dversário. Sempre que conseguirem molhar o outro jogador, g a nham um pon to. O jogo termina quando alguém somar dez pontos.

DICA: Para ser mais fácil atirar a esponja, torna-a mais pesada: molha-a no balde que tens aos teus pés.





José Caria

Bolas flutuantes

Material

2 Canecas ou copos

2 Bolas de pingue-pongue

2 Pulverizadores



Jogadores: 4 ou mais

Façam equipas de dois elementos. Se o grupo for em número ímpar, não faz mal. Dá sempre jeito ter um árbitro.

Um elemento da equipa segura na caneca (ou copo) com a bola de pinguepongue lá dentro. O outro fica com o pulverizador, bem cheio de água, na mão.

Colocam-se frente a frente e cada um dá um passo atrás.

Assim que é dada a ordem de partida, o jogador que tem o pulverizador tenta acertar com a água dentro da caneca. Ganha a equipa que conseguir pôr a bola a flutuar primeiro!

DICA: O pulverizador não pode tocar no copo, mas se o copo estiver inclinado é mais fácil enchê-lo de água!





José Carlos Carvalho

Olhò cabeça molhada!

Material

Balde de praia

Esponja

Música



Jogadores: 4 ou mais

Os jogadores sentam-se em círculo e colocam um balde com água no meio.

Alguém põe música a tocar, enquanto a canção está a dar, cada jogador molha a esponja no balde e passa-a ao colega do lado.

Quando a música parar, o jogador que tiver a esponja na mão tem de a torcer em cima da sua própria cabeça!

DICA: Em vez de usarem música, também podem pedir a alguém que bata palmas. Quando as palmas pararem, está na hora de alguém se molhar.