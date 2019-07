VISÃO Júnior de julho oferece um bilhete para o Mega Festival de Insufláveis!

Escorregar, saltar, brincar e rir são as palavras de ordem desta 2.ª edição do Mega Festival de Insufláveis.

E podes escolher onde queres divertir-te: Estoril ou Loures? Nos dias 19, 20 e 21 de julho, a festa acontece nos jardins do Casino Estoril; nos dias 26, 27 e 28, a animação é no Parque Verde do Loures Shopping. Sempre das 10h às 20h.

Ficaste entusiasmado? Então tens agarrar a revista de julho e tens automáticamente um bilhete grátis. Depois... toca a saltar!