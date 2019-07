Passatempos de julho

Este mês podes ganhar 5 bilhetes duplos para o Zoomarine e ainda...

3 livros «A Nossa Casa está a Arder», de Greta Thunber

Hoje, é quase impossível uma pessoa não ter ouvido falar de Greta Thunberg, a rapariga de 15 anos que começou uma greve às aulas para chamar a atenção para a luta contra as alterações climáticas que se tornou mundial. A Nossa Casa Está a Arder foi escrito por Greta, pela irmã e pelos pais, e conta um pouco da história da família e da sua luta conjunta pela saúde do planeta. Não é um livro para crianças, mas para adolescentes. E deve ser lido também por adultos!

2 megalaboratórios de Química da Ambarscience

Com o megalaboratório de Química da Ambarscience vais poder fazer mil e uma coisas diferentes, ou seja, dezenas de experiências. Tubos de ensaio, pipetas, conta-gotas, suporte para os tubos de vidro, escovilhões para os lavar e oito substâncias químicas vão permitir-te montar um verdadeiro laboratório em casa, seguindo as instruções.

3 máquinas Minifuracão de Bolas de Sabão Gazillion

Imagina como uma festa de jardim pode ficar ainda mais animada com este Minifuracão de Bolas de Sabão Gazillion! Afinal, quem não gosta de as ver voar pelo céu fora e correr atrás delas para as rebentar? Esta máquina lança centenas de bolinhas e inclui uma recarga de solução líquida, para poderes usar à vontade, pois não é tóxica, não deixa nódoas nem arde nos olhos. Uma oferta da loja online Giros.

Não percas tempo: sabe como participar na edição de julho da VISÃO Júnior!