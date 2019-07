Ainda não sabe que férias os miúdos vão escolher?

«O Desportista»:

Parece que tem bichos-carpinteiros e só se sente bem quando se está a mexer. Prefere desportos coletivos ou individuais? Há para todos os gostos:

Lisboa



Vai de vela

Dos 6 aos 16 anos

Diversão, contacto diário com barcos e água e, claro, saídas à vela. Se o seu filho ou filha gosta de barcos, estas são as férias perfeitas para aprender tudo sobre a arte de velejar.

De junho a setembro

Terra Incógnita, Doca de Santo Amaro, Lisboa Tel. 21 302 1588

terraincognita.pt €140 semana, s/ almoço, €170 c/ almoço

Mil e um desportos

Dos 5 aos 14 anos

Se uma modalidade não basta, pode juntar equitação, escalada, tiro com arco e futebol, entre outras, tudo durante um dia ou uma semana inteira. E ainda há gincanas, caça ao tesouro e muitos jogos recreativos.

De 24 de junho a 6 de setembro

Parque Decathlon, Amadora Tel.. 21 470 6725

www.parquedecathlon.pt €30 dia, €100 semana (inscrição: €10)

Apanha a onda

A partir dos 6 anos

Se o surf é «sua praia», então estas são as férias ideais. Apanhar a onda certa, em segurança, e desfrutar da Natureza é o que o espera na praia mais animada da Linha de Cascais.

De junho a setembro

Carcavelos Surf School, Praia de Carcavelos

www.carcavelossurfschool.com €175 semana Tel. 96 285 0497/ 96 613 1203

Toca a mexer

Dos 6 aos 15 anos

Esta opção é mesmo para os miúdos que não conseguem parar quietos. Quem escolheria aproveitar o verão para se divertir a aprender novas modalidades desportivas ou aperfeiçoar aquelas que mais gosta?

De 24 de junho a 2 de agosto

Estádio Universitário de Lisboa

Tel. 21 049 3420/ 21 049 3421 €115 semana (descontos aplicáveis), €1,30 seguro

Porto

Desporto e animais

Dos 5 aos 15

Se o seu filho ou filha gostam de desporto e de animais, este é o sítio para eles. Aqui há aulas de capoeira, de ioga e de dança, mas também póneis para cuidar, cães para passear e uma horta para regar.

De junho a setembro

Pony Club do Porto, Paranhos. Tel. 92 655 0267

www.ponyclubdoporto.org €145 semana, c/ almoço e lanche

CAMPOS DE FÉRIAS

Desporto radical

Dos 6 aos 18 anos

Perto do Parque Nacional da Peneda-Gerês há mais de 50 atividades de desporto, aventura e natureza: equitação, escalada, BTT, canoagem e rafting.

De 23 de junho a 31 de agosto

Diverlanhoso − Parque Aventura,Oliveira Tel. 253 635 763 €310 semana

«O Artista»:

Cantar, dançar, tirar fotografias, fazer obras de arte para comer e falar uma língua estrangeira. Opções não faltam se a sua filha ou filho for um criativo:

LISBOA

Entrar no ritmo

Dos 6 aos 9 e dos 10 aos 15 anos

O miúdo gosta de dançar? Que tal entrar no mundo do teatro musical e da dança e explorar a criatividade num ateliê coreográfico?

De 17 de junho a 23 de agosto

Escola de Dança e Teatro Musical, Lisboa Tel. 21 394 3530

www.edsae.com/atl-verao €198 semana (desconto de 10% para irmãos, c/ 2 lanches, 1 almoço e seguro)

Férias no museu

Dos 4 aos 13 anos

Desenho, pintura, escultura, vídeo, cinema, fotografia e performance são pontos de partida para explorar talentos e passar uns dias muito divertidos.

26 de junho a 8 de setembro

Museu Coleção Berardo, Lisboa Tel. 21 361 2800

http://pt.museuberardo.pt/ferias €110 semana (c/ almoço e seguro)

Sonhar e criar

Dos 5 aos 15 anos

Muitas oficinas para dar vida às fantasias, com a ajuda de artistas e da inspiração das coleções do Museu Gulbenkian e do seu magnífico jardim.

De 1 de julho a 6 de setembro

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa Tel. 21 782 3000

www.gulbenkian.pt €95 semana

PORTO

Semana das artes

Dos 5 aos 15 anos

Cinema, dança, ioga e pintura são algumas das atividades para escolher na semana de férias em que também não faltam piqueniques, festas do pijama e outras surpresas divertidas.

Junho e julho

Riverdance Studio, Porto. Tel.93 480 8626

riverdancestudios.wixsite.com/academia €140 semana

Todo o País

Aprender inglês ... no teatro

Dos 7 aos 12 anos

Aprender e praticar a língua inglesa através da apresentação de versões modernas e divertidas de contos de fada tradicionais, com disfarces loucos e um sentido de humor delicioso.

Centros Helen Doron Tel. 21 191 0690

www.helendoron.pt Mais informações: portugal@helendoron.com

Campos de férias

Pisar o palco

Dos 10 aos 17 anos

Com professores nas áreas da dança, do teatro e do canto, neste campo de férias os miúdos vão descobrir o ator cheio de confiança, o bailarino que dominava todas técnicas e o cantor mais afinado que há em ti!

De 30 de junho a 10 de agosto

Lisbon Film Orchestra, Quinta em Valada do Ribatejo Tel. 91 062 1517

www.lisbonfilmorchestra.pt €275 semana (c/ refeições, workshop, estada e seguro)

«O Cientista»

Experiências malcheirosas, robôs e apps. Há muito por onde escolher:

LISBOA

Ciência na oficina

Dos 5 aos 12 anos

Aqui é possível entrar no mundo fantástico de um laboratório, aprender a comunicar com robôs, explorar as estrelas e o universo ou ser paleontólogo por um dia. E ainda explorar a vida da floresta e conhecer melhor o que se passa no centro da Terra.

De 1 de julho a 20 de agosto

Oficina da Ciência de Sintra Tel. 21 924 7730

www.oficinacienciasintra.pt €20 dia, 4 dias €60, €75 (1 semana), €120 (2 semanas), c/ almoço e lanches da manhã e da tarde

Conhecimento divertido

Dos 5 aos 12 anos

Nada como descobrir o mundo através de experiências e jogos, visita e exposições. Aqui há o Cantinho da Ciência, a grande oficina Dòing, uma cozinha e um laboratório, tudo para explorar o mundo da Ciência, da Matemática, da Biologia e até da gastronomia e do jornalismo.

24 junho a 6 setembro

Pavilhão do Conhecimento, Lisboa. Tel. 21 891 7104

www.pavconhecimento.pt €40 dia, €140 (4 dias), €160 (5 dias). Refeições incluídas

LISBOA e Porto

Cientista de serviço

Dos 6 aos 13 anos

Aqui os mais pequenos são chamados a fazer experiências químicas, simulações de galáxias e vulcões, corridas de balão, slime e muito mais.

De 17 de junho a 6 de setembro

Science4you. Pousada da Juventude, Porto Tel. 22 319 7880

Parque das Nações, Lisboa Tel. 21 131 6796

brinquedos.science4you.pt/20-campos-de-ferias €29 (dia), €140 (5 dias), c/ material científico, lanches e almoço

Construir um robô

Dos 7 aos 16 anos

Aprender programação e robótica e construir um robô inteligente que depois, se pode levar para casa!

De julho a agosto

Rumos. Lisboa Tel. 21 782 4100 Porto: Tel. 22 200 6551

www.rumos.pthttp://www.rumos.pt €200, c/ almoço e lanches

Verão a programar

Dos 7 aos 16 anos

Os seus filhos querem aprender a criar uma app ou um videojogo? Então, esta é a atividade certa para eles.

De 25 de junho a 3 de setembro

Happy Code, Lisboa: Tel. 93 860 2572 Porto: Tel. 22 600 0626

www.happycode.pt. A partir de €125/semana (refeições não incluídas).

TODO O PAÍS

Brincar a inventar

Dos 7 aos 12 anos

Um espaço único onde os mais novos podem explorar o mundo da eletrónica, da Física, da mecânica e da animação com atividades divertidas para construir instrumentos, ferramentas e gadgets. No final, podem levá-los para casa.

Junho e julho

Todo o País. Tel. 91 680 5246

pt.theinventors.io/ferias-de-verao-2019. €144 semana + €25 (almoços e lanches)

«O Aventureiro»:

Arborismo, animais e atividades aquáticas

LISBOA

Mundo animal

Dos 6 aos 16 anos

Contactar de perto com os animais e investigar os mistérios da Natureza. Aqui, pode-se aprender sobre a importância da biodiversidade.

De 25 de junho a 14 de setembro

Jardim Zoológico de Lisboa Tel. 21 723 2960

www.zoo.pt. €169 – 4 dias; €205 – 5 dias (desconto para irmãos)

Debaixo de água

Dos 4 aos 12 anos

Viajar até ao fundo do oceano, procurar aves escondidas no meio do Atlântico, passear com pinguins e dormir com os tubarões.

De 24 de junho a 13 de setembro

Oceanário de Lisboa Tel. 218 917 000

www.oceanario.pt. €40 dia, €180 semana, c/ refeições e seguro

Férias no circo

Dos 5 aos 15 anos

Atividades repletas de emoção, como trapézio, malabarismo, arborismo, teatro e dança, com direito à criação de um espetáculo final para apresentar aos pais e amigos.

De 24 de junho a 6 de setembro

Armazém Aério, Carnide Tel. 21 153 6034 /93 290 4467.

www.armazemaerio.com €170 semana, €320 – 2 semanas, c/ alimentação e seguro

Toca a mexer

Dos 6 aos 14 anos

Footpapers, desafios urbanos, visitas e piqueniques não vão faltar. Há também muitos jogos, atividades radicais, idas à piscina, jogos aquáticos, workshops, experiências, música e dança. Ufa, que animação!

De 15 de julho a 6 de setembro

Espaço Roda Viva, Restelo. Tel. 96 504 0374

€145 semana; €130 para irmãos, c/ atividades, transporte para as atividades, acompanhamento e seguro



PORTO

Ao ar livre

Dos 6 aos 14 anos

Diversas oficinas temáticas e atividades de descoberta da Natureza, de contacto com alguns animais e experiências de ar livre.

Julho e agosto

Parque Biológico de Gaia, Avintes Tel. 22 787 8120

€18 dia, €90 semana, c/ almoço e lanche

CAMPOS DE FÉRIAS

Uma aventura inesquecível

Dos 6 aos 17 anos

Atividades de orientação, caça ao tesouro, megaslide, piscina, paddle, música, teatro, ioga, golfe, e ainda Laser Tag, escalada e uma «Aldeia Aventura» cheia de desafios!

De 14 julho a 31 de agosto

Tempo de Aventura − Campo de Férias do Cadaval. €305 semana Tel. 262 744 050.

Pura adrenalina

Dos 6 aos 17 anos

Desafios não faltam: construir abrigos, slide e rappel, escalada, tiro ao arco, pontes de cordas, arrow tag, paintball e simulação de salto de paraquedas.

De 30 de junho a 31 de agosto

Parque Aventura Sniper − Quinta do Areeiro, Bucelas

Tel. 960 004 646 €330 semana