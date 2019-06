No próximo ano letivo, as férias do Natal vão ser maiores

Se gostas do Natal, no próximo ano letivo estás cheio de sorte! A pausa letiva vai ter mais uma semana do que o habitual: começa a 18 de dezembro e acaba a 6 de janeiro. O segundo período termina a 27 de março e também as férias da Páscoa vão ser maiores: acabam a 14 de abril.

O terceiro período volta a ser curto. Os alunos e alunas do 9.º, 11.º e 12.º que vão fazer exames nacionais terminam as aulas a 4 de junho. Para os 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos o ano letivo acaba uma semana depois, a 9 de junho. Já os alunos do 1.º ciclo e pré-escolar são os últimos a ir de férias: terminam as aulas a 19 de junho.

O calendário escolar publicado hoje em Diário da República também dá a conhecer as datas das provas de aferição e dos exames do próximo ano.

Datas importantes

O 1.º período começa 10 e 13 de setembro e termina a 17 de dezembro de 2019.

O 2.º período inicia a 6 de janeiro de 2020 e termina a 27 de março (com interrupção letiva entre 24 e 26 de fevereiro).

O 3.º período começa a 14 de abril de 2020 e termina a 4 de junho, para os alunos do 9.º, 11º e 12º ano; 9 de junho para os alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos; 19 de junho para o pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.