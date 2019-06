O que podes fazer para ajudar o planeta?

PRESSIONAR

Fazer pressão junto dos políticos (Governo, câmaras municipais, organismos internacionais) para que haja mais cuidado com o ambiente. Podes organizar marchas ou manifestações, enviar cartas, enfim, chamar a atenção para o problema.

MELHORAR A PEGADA ECOLÓGICA

Para veres se estás, de facto, a mudar os teus hábitos para outros mais sustentáveis, podes, volta e meia, calcular a tua pegada ecológica.

CONSUMIR MENOS

Para produzir objetos, roupa, comida, etc., gastam-se recursos naturais do planeta, bem como energia. Por isso, da próxima vez que fores às compras, pensa bem antes de comprares: preciso mesmo disto? Termos - significa + para o ambiente (em inglês, less is more). Reusa tudo o que puderes.

INFORMARES-TE

Quanto mais bem informado estiveres, melhores decisões poderás tomar (e mais poderás tentar influenciar os outros). Isto também se aplica a questões relacionadas com o ambiente, claro!

DESLIGAR

Desligar totalmente os eletrodomésticos, em vez de os deixar com a luz verde de stand-by acesa, ajuda a poupar energia

USAR OS TRANSPORTES PÚBLICOS

Um dos principais responsáveis pela produção de dióxido de carbono (CO2) é o fumo dos automóveis (que andam a gasóleo ou a gasolina; os elétricos não produzem gases). Por isso, quanto mais pessoas usarem os transportes públicos em vez do carro particular, menos C02 será emitido para a atmosfera. Outra boa ideia é partilhar boleias.

MEXERES-TE

Em percursos pequenos, substituir o automóvel pela bicicleta ou pelo skate. Não poluis e fazes exercício!

SUBSTITUIR

Usar LED em vez de lâmpadas tradicionais faz reduzir, dez vezes, o consumo de eletricidade. E porque não convenceres a tua junta de freguesia (que toma conta das escolas e dos jardins públicos) a fazer o mesmo? Escreve uma carta!

COMER MENOS CARNE

As vacas produzem um gás chamado metano (o mesmo que soltamos quando damos puns, só que em muito maior quantidade!), que contribui muito para o efeito de estufa. Além disso, criar uma vaca tem um impacto ambiental grande. Se passares a fazer mais uma refeição por semana em que não comes nem carne nem peixe, estás a ajudar o planeta!