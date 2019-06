«Frozen II - O Reino do Gelo» já tem novo trailer!

No final de «Frozen – O Reino do Gelo», muitas dúvidas ficaram por eslarecer. Elsa, por exemplo, temia que os seus poderes fossem excessivos para o mundo: «Será que já nasci com estes poderes mágicos?», perguntava-se.

Neste novo filme, juntamente com Anna, Kristoff, Olaf e Sven, ela parte numa aventura perigosa para descobrir as respostas que precisa.

Vê o trailer e tenta descobrir mais pormenores:

Em «Frozen II - O Reino do Gelo», Elsa encontra um Nokk, uma criatura mítica de água que toma a forma de um cavalo e usa o poder dos oceanos para guardar os segredos da floresta. Será que este vai ser o novo amigo de Elsa?