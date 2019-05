Dia da Criança: Já decidiste como te vais divertir?

1 1. Aniversário do LU.CA

O teatro Luís de Camões abriu as suas portas a todas as crianças há um ano, por isso, há festa! Durante o fim de semana, no palco, podes assistir ao espetáculo de circo contemporâneo Smashed, enquanto a rua faz de pista para as passagens do EZ Aviador. No passeio há propostas sobre a história do LU.CA e oficinas durantetoda a tarde, onde pode rás construir pomares maravilhosos, pintar com plantas, frutos e legumes e criar bancos de sementes, de todos os continentes, para depois plantar es em épocas fluorescentes. E porque as festas trazem bolos… Mais não contamos!

Teatro LU.CA, Lisboa, a partir das 15H, grátis