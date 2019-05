«Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» termina em festa na Fundação Calouste Gulbenkian

Durante quase dois meses a campanha de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» animou escolas por todo o país. Em 2019 votaram mais de 78 mil alunos, de cerca de 470 escolas de todo o País e até de Angola, Moçambique e França! Agora, falta só saber os vencedores, divididos pelo 1º, 2º e 3º ciclos e, pela primeira vez este ano, pelo ensino secundário!

Na próxima sexta feira, dia 31, a partir das 14h30 da tarde, começa a festa final desta iniciativa. Vindos de vários pontos do país (e até dos Açores!), alunos de 26 escolas vêm mostrar o que fizeram para que o seu livro favorito chegasse a vencedor. O projeto cruzou cidadania e literatura e pôs os estudantes a usar as mesmas ferramentas das campanhas eleitorais a sério.

Por isso, vai ser um ambiente de campanha eleitoral que se vai viver no dia 31 na Fundação Calouste Gulbenkian: grupos de miúdos e miúdas vão mostrar porque o seu livro é o mais fixe e contar a sua experiência com o projeto.

A festa começará logo de manhã: os alunos das escolas participantes terão a oportunidade de visitar exposições patentes na Fundação Gulbenkian, entrevistar os escritores David Machado, Luísa Ducla Soares e Maria Teresa Maia González, conversar com uma historiadora sobre a II Guerra Mundial e sobre os portugueses que estiveram presos em campos de concentração, e de participar em ateliês de ilustração (com André Letria) e de jornalismo (com a equipa da VISÃO Júnior),

Durante todo o dia, a festa poderá ser acompanhada em visaojunior.pt e através do nosso Instagram ou Facebook. A festa final será transmitida na íntegra na semana seguinte.

«Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» realiza-se este ano pela terceira vez. A iniciativa, organizada pela revista VISÃO Júnior e pela Rede de Bibliotecas Escolares, decorreu durante todo o ano letivo em perto de 700 escolas. Conta com o apoio da Comissão Nacional de Eleições, da Fundação Calouste Gulbenkian, do Plano Nacional de Leitura, da Pordata e da Rádio Miúdos. A Clínica Maló e Ceregumil são os patrocinadores.