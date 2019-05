Vídeo: os apresentadores de Miúdos a Votos!

A festa final de divulgação do resultados das eleições dos livros mais fixes é já na sexta-feira, 31, na Gulbenkian. O espetáculo vai ser apresentado por dois alunos da Escola Braamcamp Freire, cheios de energia. Fomos conhecê-los!

Inês Santos e Pedro Pires são alunos da Escola Braamcamp Freire, na Pontinha, mesmo às portas da cidade de Lisboa. Na campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», fizeram campanha pelo livro Os Maias, de Eça de Queirós.

Na sexta-feira, 31, vão estar, a partir das 2 da tarde, no palco do Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, para apresentar a cerimónia final de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?». Serão divulgados os resultados da votação nacional, em que participaram quase 79 mil alunos de 473 escolas de todo o país - e até de Angola, Moçambique e França!

Tal como tudo nesta iniciativa, promovida pela VISÃO Júnior e pela Rede de Bibliotecas Escolares, a cerimónia será feita para os alunos, e com os alunos: estudantes de 24 escolas vêm até Lisboa, Açores incluído, e dois alunos do 12.º ano serão os apresentadores. Estará presente o secretário de Estado da Educação, João Costa.

Marcos Borga

A festa começará logo de manhã: os alunos das escolas participantes terão a oportunidade de visitar exposições patentes na Fundação Gulbenkian, entrevistar os escritores David Machado, Luísa Ducla Soares e Maria Teresa Maia González, conversar com uma historiadora sobre a II Guerra Mundial e sobre os portugueses que estiveram presos em campos de concentração, e de participar em ateliês de ilustração (com André Letria) e de jornalismo (com a equipa da VISÃO Júnior),

Durante todo o dia, a festa poderá ser acompanhada aqui, no sítio da VISAO Júnior na internet, através de diretos e apontamentos de reportagem. A festa final será transmitida na íntegra na semana seguinte.

«Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» realiza-se este ano pela terceira vez. A iniciativa, organizada pela revista VISÃO Júnior e pela Rede de Bibliotecas Escolares, decorreu durante todo o ano letivo em perto de 700 escolas. Conta com o apoio da Comissão Nacional de Eleições, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Pordata e da Rádio Miúdos. Clínica Maló e Ceregumil são os patrocinadores.