«Literacia 3Di»: Os conselhos dos campeões

Se procurares a palavra Literacia no dicionário vais descobrir que, de uma forma simples, se pode explicar como a capacidade de ler, escrever, perceber e interpretar situações ou problemas. E foi exatamente isto - resolver problemas - que mais de 160 mil miúdos e miúdas tentaram fazer, durante as três eliminatórias do concurso «Literacia 3Di».

Neste concurso participaram estudantes de várias escolas diferentes: foram selecionados 100 finalistas por distrito e, da final, saíram 4 vencedores. As provas foram realizadas nas escolas, através do computador e a final no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. António Seco, vencedor da prova de Leitura, já conhecia o concurso do ano passado: «este ano foi a professora de Português que voltou a falar do assunto e eu aceitei. O mais complicado foram as últimas 5 perguntas, que foram feitas em 3 minutos e meio», conta. «Como ler é um dos meus passatempos preferidos, foi fácil! Nem sou de estudar muito, porque sou muito preguiçoso!»

Já Matilde Augusto, vencedora das provas de Ciências, já tinha mesmo participado. «Em 2018 ouvi falar do concurso na minha escola. Participei em matemática, cheguei à fase distrital mas não passei. Meti na cabeça que tinha que chegar mais longe e aqui estou!» Ganhou a prova e garante que o segredo é nunca desistir: traçar um objetivo, planear as várias fases e estar atento nas aulas, na sua opinião, é 90% do caminho percorrido.

Gabriela Gomes, vencedora na categoria de Inglês, ficou nervosa para as provas orais, mas tem confiança nos seus conhecimentos. «Não gosto assim tanto de Inglês, mas participei sem medo porque falo com facilidade a língua». E valeu a pena: enquanto que os outros vencedores ganharam uma bolsa de 3000€, a Gabriela ganhou a possibilidade de participar num summer camp em Cambridge. Quando a mãe lhe perguntou se preferia o dinheiro ou a viagem, ela garantiu que a viagem: quando chegar à altura de ir para a faculdade quer estudar fora, e esta viagem é o primeiro passo para fazer contactos no estrangeiro!

O prémio é oferecido pela Cambridge Assessment English, enquanto que os outros vencedores receberam tablets, oferecidos pela Samsung, bolsas de estudo no valor de 3 mil euros, oferecidas pelo Montepio e ainda cheques presente da Conselheiros da Visão. Além dos prémios individuais, a escola de cada um dos quatro vencedores receberá um prémio de 5 mil euros. Para além disso, todos os finalistas levaram para casa telemóveis novinhos em folha!

Conselhos de campeão

Conhecemos os quatro vencedores, e garantimos-te, não são mais inteligentes que tu! Mas têm alguns truques na escola, que partilham agora contigo: