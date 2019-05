Livros sobre a Europa

Duas sugestões de livros que vão ajudar o seu filho a saber mais sobre a Europa

Além do guia de sítios da internet onde o seu filho encontra mais informação sobre a União Europeia, eis dois livros que também o podem ajudar nos trabalhos de escola. O primeiro acabou de ser lançado e está diretamente relacionado com a Europa; o segundo permite ter um conhecimento aprofundado de conceitos importantes.

A MINHA HISTÓRIA DA EUROPA

Escrito por dois professores de História, Elisabete Jesus e Eliseu Alves, este livro é uma espécie de enciclopédia da história da Europa, desde os seus primórdios até aos dias de hoje. Embora esteja dividido cronologicamente, está organizado por temas que chamam a atenção e são explicados em duas páginas, bem ilustradas, em vários textos curtos e sintéticos. Quem inventou a Europa?; Como eram os senhores dos Castelos, na Idade Média?; A fome, a guerra e as pestes; Reis que podem tudo; as barbáries da II Guerra; os caminhos para a paz; como funciona a União Europeia? são alguns dos temas. «A Minha História da Europa» conta com um texto inédito do escritor Richard Zimler sobre o holocausto. Porto Editora, 144 páginas, €17,70.

O MEU LIVRO DE POLÍTICA

Jorge Sampaio, Presidente da República entre 1996 e 2006, explica, de forma extraordinariamente acessível, conceitos fundamentais da política, como Estado, democracia, oligarquia, Constituição – e União Europeia. O livro está escrito como se fosse uma história, em que Jorge Sampaio recorda um pouco a sua própria história e, ao mesmo tempo, vai conversando com os filhos. Recorda-se como era Portugal no passado e projeta-se para o futuro. As ilustrações de Tiago Albuquerque ajudam a que este livro seja imprescendível na biblioteca do seu filho. Texto, 63 páginas, €13,90