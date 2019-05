Como ajudar os seus filhos nos TPC sobre a Europa

A VISÃO Júnior de maio é uma boa ajuda. E há recursos online que lhe podem ser úteis quando o seu filho lhe vem pedir ajuda para fazer um trabalho para a escola sobre a Uniao Europeia. Eis um guia para não perder horas em frente ao computador

Informações básicas sobre a União Europeia Sítio do Centro Jacques Delors, onde encontra conteúdos pedagógicos divididos por ciclos de ensino. Há um passaporte da União Europeia para descarregar, dirigido aos miúdos mais pequenos, com informações país a país, e com áreas para eles preencherem; um mapa da Europa , também para descarregar. Para os alunos do 3.º ciclo, um power point explica de forma simples a União Europeia e o seu funcionamento. E há até um quizz sobre o Brexit , atualizado em abril deste ano, na verdade mais vocacionado para adultos.

Como funcionam as eleições? Explica, de forma acessível, em texto e em vídeo, o que é o Parlamento Europeu e os grupos políticos em que os deputados estão organizados.



Material didático e jogos sobre a União Europeia Jogos para miúdos entre os 9 e os 16 anos, que lhes permitem aprender sem darem por isso. Sugerimos, para as crianças entre os 6 e os 9 anos, o jogo sobre as lembranças da avó , no qual ficarão a saber mais sobre matérias produzidas nos países da UE.

Para os alunos do Secundário, uma ideia poderá ser responder a este quizz sobre o que é a União Europeia , onde se vai explicando o funcionamento da institiuição.

O que a Europa faz por mim? O que a Europa faz pela minha vida? E pela minha região? Eis as duas grandes áreas deste sítio do Parlamento Europeu. Na área sobre «a minha vida», encontra informações que podem ser importantes para os seus filhos, sobre, por exemplo, ambiente ou alimentação.